Tar fatt på omfattende havne-regulering

Berg kommune går nå i gang med en omfattende regulering av Senjahopen havn.

SENJAHOPEN: Bakgrunnen for reguleringsplanarbeidet er at Kystverket skal i gang med utdyping og utvidelse av innseilinga til havna, samt utdyping av områdene utafor kaianleggene.

I kommende Nasjonal Transportplan-periode (NTP) har Kystverket foreslått at det bevilges 117 millioner kroner til tiltaket. NTP skal behandles av Stortinget i løpet av våret 2017.

Målet til Berg kommune er at massene som tas ut skal brukes for å fylle ut nye kai- og industriarealer.

Nå er denne havna inne i NTP Utbedring av innseilingsrenna til Senjahopen er gitt høy rangering og er ført opp med 117 millioner kroner i utkastet til Nasjonal Transportplan (NTP).

Senioringeniør Cato Solberg i Kystverket har tidligere uttalt til Folkebladet at Kystverket anser behovet for å utbedre innseilinga til Senjahopen med større bredde og dybde, samt å mudre inne i sjølve havna, som en av de viktigste oppgavene å løse i kommende Nasjonal Transportplan-periode.

- Dette er et prosjekt som vil ha stor samfunnsmessig nytteeffekt, sa Solberg.

– Vi har derfor rangert Senjahopen høyt i vår innstilling til Nasjonal Transportplan 2018–2029. Vi ønsker å løse prosjektet tidlig i planperioden. Den endelige prioriteringa blir opp til politikerne å avgjøre.

Offentlig ettersyn i juni

I et planprogram fra Berg kommune framgår det at kommunen tar sikte på å utarbeide et planforslag i perioden januar-mars 2017 med sikte på behandling i kommunen i april, og utlegging til offentlig ettersyn i juni. Endelig planbehandling og vedtak er planlagt til oktober/november i år.

Den kommende reguleringsplanen vil omfatte fjærsonen rundt hele Hopsvatnet, samt et stykke utenfor på begge sider av innseilinga.

I planarbeidet vil kommunen også se på aktuelle arealer for å bygge nye boliger, framgår det av planforslaget.