Sjekket markedet — og fråtset i bacalhau

Fiskekjøper Rita Karlsen er tilbake på Husøy etter en uke i Portugal.

HUSØY: I hovedstaden Lisboa deltok sjefen for Brødr. Karlsen i forrige uke på sjømatrådets årlige konferanse om markedet for saltfisk/klippfisk. Portugal er Norges største enkeltmarked for disse produktene, som blant andre Brødr. Karlsen er en stor produsent av.

- Vi pleier hvert år å delta på denne konferansen, som er en viktig møteplass for eksportørene og importørene. Her får vi førstehånds kjennskap til det som rører seg i markedet. I år var vi 160 påmeldte, sier Rita Karlsen.

Spiser klippfisk i år også

- Hvordan ser markedet ut for denne sesongen?

- Det er vanskelig å svare på, så tidlig på året. Det hersker en spent stemning, Da med tanke på prisene — at ikke de blir for høy. Men Portugal konsumerte bra med klippfisk i fjor, og de vil spise klippfisk i år også. Om stemninga var spent, så var den ikke dårlig. Folk var i relativt bra humør, sier Karlsen.

- Så Portugal er fortsatt et viktig marked, sjøl om ferskfiskeksporten har økt?

- Ja, Portugal er vårt største enkeltmarked for klippfisk, og det er et stabilt marked, som det er viktig å vedlikeholde.

Bacalhau hver dag

Bilder som Rita Karlsen la ut på Instagram viser at hun under besøket også sørget for å smake på alle lekkerbisknene som portugiserne lager av klippfisk.

- Ja, jeg fikk spist mye god bacalhau (det staves slik på portugisisk. Red.anm.). Portugiserne er fantastisk flink på klippfisk, og fisken er over alt. For en saltfiskprodusent er det ei artighet å besøke landet. Det ble bacalhau til lunsj nesten hver dag hele uka. Bare en dag tok jeg meg en hamburger, ler Karlsen.

Hos en kunde hun besøkte fikk hun servert en bacalhau-rett basert på fisk fra hennes egen bedrift.

- Den smakte selvfølgelig utmerket, sier Rita Karlsen.