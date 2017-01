Nestor søker sin arvtaker

Etter 50 år i fiskeindustrien tenker Oskar Høgstad (66) på å trappe ned.

SENJAHOPEN: I et intervju med iTromsø sier Høgstad at det nå letes etter noen som kan overta etter han som daglig leder ved fiskebruket Løksfjord AS på Rebbenesøy.

- Jeg begynner å bli voksen, begrunner Høgstad humrende overfor avisa.

Hus på Rebbenesøy

Høgstad, som opprinnelig er fra Senjahopen, var med på å kjøpe fiskebruket på Rebbenesøya fra Nergård i 2010. I starten pendlet han til og fra Gryllefjord, der han hadde bodd og jobbet i 30 år.

Nå har han og kona bygget seg hus på Rebbenesøy, hvor de trives godt. Men Høgstad har fortsatt beholdt heimhuset i Senjahopen.

Friere rolle

Så snart ny daglig leder er på plass, er Oskar Høgstad tiltenkt en friere rolle ved fiskebruket som han er deleier i.

- Bedriften skal vare lengre enn meg. Og jeg tenker å jobbe til jeg er 70 år. Det synes jeg er greit med tanke på at jeg startet i jobb som 14-15 åring, sier han til iTromsø.

- Vi er først og fremst på utkikk etter noen som har erfaring fra fiskebruk tidligere. Det må være en person som har orden i sakene og takler høyt tempo når ting drar seg til, sier Oskar Høgstad.

Gode resultater

De siste to årene har drifta ved Løksfjord AS levert kanonresultater og eierne har tatt solide utbytter. I 2014 var overskuddet 4,8 millioner kroner og i fjor 8,6 millioner kroner. Eierne — Høgstad Invest AS (55 prosent) og FreWi Invest AS (45 prosent) tok ut et utbytte på 1,2 millioner kroner i 2014 og 3,1 millioner i 2015. Bak FreWi Invest står fiskeoppdretter Fredd Wilsgård i Torsken.