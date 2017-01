Mobiliserer til jordbruksaksjon:

Leder av Midt-Troms bondelag, Martin Ness, er dypt uenig i regjeringas jordbruksmelding. Nå mobiliserer han til storstilt aksjon.

FINNSNES: - De fremmer regelrett en trussel for vår eksistens her i Troms, sier han.

Tirsdag neste uke inviterer Martin Ness og Troms bondelag til aksjon på vardeplassen ved Målselv-brua i Målselv kommune.

- Vi skal brenne bål og varder. Dette ble før i tiden gjort for å symbolisere ufred, så det skal vi gjøre, for vi er sterkt i mot denne meldinga, sier han.

- Dramatisk

Leder av Troms bondelag, Asgeir Slåttnes, skal blant andre holde appell.

- For vi må legge til rette for et landbruk landet. Denne jordbruksmeldingen er så dramatisk at den kan få store konsekvenser for landbruket i området vårt, sier Ness og tilføyer at man ikke kan sammenligne jordbruket i nord med østlandet.

Troms bondelag har i så måte sendt inn sitt innspill, et notat på vel åtte A4-sider, der de blant annet påpeker:

«Meldingen er et alvorlig angrep på suksessen den norske landbruksmodellen! Forslagene vil ikke gi et landbruk over hele landet, eller en bærekraftig matproduksjon. Den vil, etter vårt syn, svekke matsikkerheten og føre til utflytting og mindre verdiskaping i distriktsnorge».

- Bærebjelken

For i jordbruksmeldingen foreslås det å endre melkekvoteregionene fra 18 til ti. Det er ifølge Ness planlagt at de nye regionene skal følge de nye fylkesgrensene.

- Det er for Troms sin del ikke avgjort enda om vi skal stå alene også i fremtiden, påpeker han.

«Melk er bærebjelken i Tromslandbruket og den står for den største verdiskapingen i landbruket i Troms. Kvoteordningen er avgjørende for å balansere markedet og viktig for å trygge økonomien til bonden,» heter det i Troms bondelag sitt innspill.

Troms har i mange år slitt med å fylle melkekvoten, påpekes det videre.

- Men dette har tatt seg noe opp de siste årene. De aller fleste gårdsbruk i Troms er små i norsk målestokk, det skyldes i hovedsak eiendomsstruktur og topografi. I tillegg er Troms et av de fylkene med flest båsfjøser. Gårdsbrukene våre vil i liten grad kunne konkurrere i et større melkekvotemarked, understrekes det.

- Markering

Lederen av Midt-Troms bondelag oppfordrer alle bønder til å stille opp og markere misnøye:

- Vi må markere vår misnøye til disse rare forslagene, sier han og henviser til at det blant annet foreslås å endre markedsreguleringen på geitmelk, egg og potet.