Vil oppgradere havna i ekspansivt fiskevær

For totalt 12 millioner kroner ønsker Lenvik kommune å oppgradere havnefasilitetene i Botnhamn.

BOTNHAMN: Hensikten er å legge til rette for mer kaiplass og fortøyningsplass både til den hjemmehørende fiskeflåten, fremmedflåten og for oppdrettsselskapet Nord Senja Laks.

Lenvik kommune viser til at Botnhamn har hatt en formidabel vekst, og en voldsom rekruttering til sjømatnæringa, som kommunen peker på er unik i nordnorsk sammenheng.

Nye kaier og vei

For det første skal eksisterende kai forlenges med 40 meter, noe som tilsvarer 80 liggemeter. Planene går videre ut på å bygge ei ny 18 meter lang trekai inne i havna hvor Nord Senja Laks skal ha sin landbase. Til denne kaia må det opparbeides ny vei. Langs fronten på veifyllinga er tanken å etablere fortøyningsanlegg for mindre båter.

Det skal også lages en funksjonell offentlig adkomst til liggekaia.

Kommunen har allerede sørget for å erverve nødvendig grunn til tiltakene.

Søker tilskudd

Totalbudsjettet beløper seg til 12 millioner kroner, og kommunen har søkt om tilskudd fra Troms fylkeskommune på 50 prosent av kostnadene.

Søknaden skal opp til behandling i fylkesrådet førstkommende tirsdag. Fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk tilrår at det innvilges et tilskudd på 2,9 millioner kroner, noe som tilsvarer 50 prosent av kostnadene fylkesråden mener kan godkjennes (5,8 millioner). I så måte viser han til at noen av tiltakene kun kommer Nord Senja Laks og Nord Senja Fisk til gode, og ikke gir rom for andre til å etablere seg der og benytte seg av infrastrukturen. Dermed faller tiltakene ikke inn under statsstøtteregelverket.

Stor verdiskapning

Willy Ørnebakk mener ellers at prosjektkvaliteten i søknaden fra Lenvik er tilfredsstillende.

I sin saksutredning til fylkesrådet peker han på at det skjer en stor verdiskapning innafor sjømat- og hvitfisknæringa i Botnhamn, og at det har oppstått et økt behov for å tilrettelegge ytterligere for næringsaktørene på plassen.