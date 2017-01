Trekker seg som leder av Troms Frp

Geir Are Winther trekker seg som leder i Troms-Frp.

TROMSØ: Lørdag har Troms Frp årsmøte på Saga hotell i Tromsø. Der kom det fram at Winther trekker seg som leder i Troms Frp.

- Jeg har besluttet å tre til side for å skape ro i fylkespartiet, sa Winther på årsmøtet.

Vil erstatte Frp-lederen med Sandberg Berg Frp vil kaste Frp-leder Geir Are Winther til fordel for Line Miriam Sandberg, som på sin side nekter å kommentere saken.

Videre forteller Winther at han ønsker at partiet skal fokusere på partiet og ikke personkonflikter, og at han er villig til å tre til side dersom det bidrar til dette.

Winther var i hardt vær i fjor høst da Troms Frp sitt fylkesstyre besluttet å ta fra Anni Skogman medlemskapet i to år. Denne beslutningen ble omgjort av Sentralstyret.