Line Miriam Sandberg er Troms Frps nye leder

Det ble enstemmig vedtatt på et nokså dramatisk og følelsesladd årsmøte.

SILSAND/TROMSØ: Lørdag formiddag, under partiets årsmøte i Tromsø, valgte Geir Are Winther å trekke seg som leder av Troms Frp.

Vil erstatte Frp-lederen med Sandberg Berg Frp vil kaste Frp-leder Geir Are Winther til fordel for Line Miriam Sandberg, som på sin side nekter å kommentere saken.

Det skjedde i kjølvannet av at lokallaget i Berg kommune på Senja ønsket å endre vedtektene til Troms Frp for å få fjernet Winther som leder.

- Det styret som sitter nå har gjort en forferdelig dårlig jobb, sa leder av Berg Frp, Werner Enoksen til Folkebladet like før helga.

Han henviste til da Tromsøs gruppeleder Anni Skogmann ble suspendert fra vervet sitt i fjor høst og sentralstyret måtte gripe inn.

Line Miriam Sandberg ble tidligere denne uka, av Berg Frp, lansert som en potensiell ny fylkesleder, dersom man skulle lykkes i å avsette Winther.

- Ro i partiet

Før Winther annonserte sin avgang som leder, sa han at han ønsket å tre til side for å skape ro i fylkespartiet, melder avisa iTromsø.

Videre fortalte han at han ønsker man skal fokusere på partiet og ikke personkonflikter, og at han var villig til å tre til side dersom det bidrar til dette, ifølge avisa iTromsø.

Ifølge avisa Nordlys var det en gråtkvalt Winther som trakk seg.

- Med glans

Leder av Lenvik Frp, Tonni Nylund, tenker at lokallaget er godt representert i sentrale posisjoner.

- Jeg er overrasket over at Geir Are Winther valgte å trekke seg, men jeg forstår valget hans og jeg vet at han gjør dette til beste for fylkeslaget, som han har ledet på en god måte i tykt og tynt de siste ti årene, sier Nylund til Folkebladet.

- Jeg og resten av styret i Lenvik Frp er sikker på at Sandberg kommer til å takle også denne rollen med glans, legger han til

- Respekt

Leder av Berg Frp, Werner Enoksen forteller til Folkebladet at han håper det nye styret, med Sandberg i spissen, vil skape ro i både lokallag og Troms Frp.

- Jeg tror det nye styret vil fungere dynamisk og effektivt, sier han.

Enoksen påpeker videre at det står respekt av Geir Are Winthers beslutning om å sette partiet framfor person ved å trekke seg som fylkesleder for Troms Frp.

Sandberg har 13 år bak seg som fylkestingspolitiker i Troms. Seks av dem som gruppeleder, fire av dem som komiteleder for næring og kultur, og ett år som fylkesråd for næring, kultur og helse.

Sandberg er også leder for utvalg for helse og omsorg i Lenvik kommune, samt kommunestyrerepresentant.

Gjenvalgt

Ida Gårseth Hov ble gjenvalgt som organisatorisk nestleder for Troms Frp.

- Det var artig å bli gjenvalgt, sier hun til Folkebladet.

- Hva slags forventinger har du til Sandberg?

- Jeg vet at hun er ei dame med fart i. Hun er bestemt og konkret, så dette blir bra, sier Hov.

- Hva skjer videre i kveld?

- Nå skal jeg krølle håret før vi skal ut og spise en bedre middag. Der skal vi hedre Winther som etter ti år har valgt å gå til side, svarer Hov avslutningsvis.

Nytt styre

Etter fylkeslederens avgang, ble årsmøtet, ifølge avisa Nordlys, avbrutt i rundt 30 minutter. Dette fordi valgkomiteen måtte ha et ekstraordinært møte.

En enstemmig valgkomite fremmet så følgende representanter for å utgjøre det nye styret: