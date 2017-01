Slik blir helgeværet i Midt-Troms

Regnværet fortsetter i Midt-Troms og meteorologene opprettholder OBS-varselet foran den grå helga vi går i møte.

FINNSNES: For fra og med torsdag kveld og fram til fredag formiddag ventes lokalt mye nedbør.

Ifølge meteorologene meldes det mellom 15 og 25 millimeter nedbør i form av regn i en periode på 12 timer.

- Nedbøret vil komme som regn opp til 1.300 meter over havet, opplyser meteorologene.

Snøskredfare

Samtidig minner meteorologene ved yr.no om at snøskredfaren er stor i Midt-Troms.

- Mildvær og kraftig nedbør gir omfattende ustabile forhold. Det er fare for naturlig utløste våte skred som kan nå veibanen. Unngå skredterreng, anmoder de i OBS-varselet.

Ser man på været for øvrig varsles det om liten kuling stort sett hele dagen i dag - i alle fall ved kysten. Temperaturen legger seg på rundt fem grader.

Innlandet får også en god del milde temperaturer, men ikke mye nedbør. Noe vind fra vest-sørvest varsles det også om.

Ruskevær

Lørdag fortsetter ruskeværet ved kysten. Her varsles det om rundt fem millimeter nedbør sammenlagt dagen gjennom.

Frisk bris fra vest-sørvest ligger også i kortene og temperaturen legger seg på rundt fem grader her også.

Innlandet får her temperaturer på rundt tre grader. Det skal komme rundt fem millimeter nedbør her også. Noe vind fra øst-sørøst ligger også i kortene.

Kaldere

Søndagsværet synker temperaturen noe. Meteorologene melder om temperaturer på rundt tre grader ved kysten.

Her skal det ikke blåse mye og det er først til kvelds at regnet varsler sin ankomst. Det loves litt over fire millimeter nedbør.

En grå dag står for tur på innlandet også. Noe kaldere blir det i været, og til kvelds varsles det om rundt to millimeter nedbør.

Langtidsvarselet viser at man fra og med neste uke vil oppleve blå temperaturer igjen. Kaldt blir det imidlertid ikke, men meteorologene varsler rundt minus to grader i starten av uka.