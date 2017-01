Panserbataljonen feiret 30 år

Panserbataljonen har vært tilstede på Setermoen i 30 år. Dette ble høytidelig markert fredag.

SETERMOEN: Panserbataljonen jubilerer i disse dager, og fredag sto hele bataljonen oppstilt på Artillerisletta på Setermoen.

I 1987, da bataljonen ble opprettet, ble det tatt et historisk bilde da bataljonen sto oppstilt.

Oppstilt

– 29. januar 1987 sto avdelingen for første gang oppstilt som avdeling på Fossmofeltet i nærheten av Bardufoss. Det var bitende kulde, og en stor dag for svært mange som da hadde jobbet hardt for å etablere en militær avdeling på bataljonsnivå med materiell fra Kavaleriet, heter det i en pressemelding fra bataljonen.

Og fredag var ønsket å forsøke å gjenskape den historiske oppstillinga for 30 år siden.

– Oppstillingen i dag på Artillerisletta, som for anledningen i dag ser mer ut som Kavalerisletta, var personell og materiell fra Panserbataljonen samlet med et ønske om å gjenskape bildet som ble tatt den omtalte januardagen i 1987.

Utviklet

Bataljonen hat utviklet seg til det den er i dag tuftet på erfaringer og kultur som man har opparbeidet gjennom 30 år.

– Panserbataljonen er forberedt på å løse et vidt spekter av oppdrag på nasjonal beredskap, de deltar i operasjoner i utlandet og utvikler kompetanse for et stort antall befal og grenaderer i et pansret samvirkesystem, som del av Brigade Nord, heter det i pressemeldinga.

Avdelingsmerket, minken, er karakteristisk for det bataljonen skal være.

– Merket har bataljonen arvet fra Infanteribataljon nr 1/ Brigaden i Nord-Norge, som ble nedlagt da Panserbataljonen ble opprettet på Setermoen i 1987. Minken er rask, slu og klarer å bite fra seg uansett situasjon. Det kjennetegner også Panserbataljonen under ulike operasjoner.