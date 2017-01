Navarsete til Bardufoss: - Kampen er langt fra tapt

Liv Signe Navarsete kommer til Bardufoss med klar beskjed: Kampen for Bardufoss og Forsvaret er ikke over!

BARDUFOSS: Tirsdag 31. januar kommer Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, til Bardufoss.

Denne dagen arrangerer Troms Senterparti også folkemøte omkring utviklingen av det norske forsvaret. Foredraget holdes i Istindportalen på Bardufoss om kvelde.

- Ikke tapt

Navarsete ønsker svare på hvordan hun mener Troms og Senterpartiet kan vinne kampen for å bevare 339-skvadronen og hovedbasen for helikoptre på Bardufoss, samt sikre det Senterpartiet mener er en helt nødvendig styrking av Hæren.

- Senterpartiet er sterkt i mot flyttingen av 339-skvadronen og hovedbasen for helikoptre. Det er mange paradokser i langtidsplanen. Man svekker Hæren og problematiserer at Hæren er for lite mobil. Samtidig fjerner man det kanskje viktigste elementet man har for å nettopp sikre mobilitet for Hæren. Forstå det den som kan!, sier Navarsete.

Hun understreker at kampen for å styrke det norske forsvaret langt fra er tapt.

- Senterpartiet vedtok allerede for to år siden at Norge må øke forsvarsutgiftene og møte NATOs mål om å bevilge to prosent av BNP til Forsvaret. Til tross for at Høyre før valget i 2013 lovte en «massiv økning» i landmilitær evne og selv var med å vedta to prosentmålet på NATOs møte i 2014, la de fram og vedtok en langtidsplan som mest sannsynlig bringer Norge lenger unna det målet. Nå ser jeg at Arbeiderpartiet følger etter Senterpartiet, noe som selvsagt er både gledelig og nødvendig, forklarer Navarsete.

- Gleder meg

Hun understreker at kampen for Forsvaret og Bardufoss kan vinnes gjennom sterkt lokalt engasjement og godt samspill mellom partiet sentralt og lokalt.

- Jeg gleder meg veldig til å komme til Bardufoss og møte så mange forsvarsengasjerte ildsjeler. Ved å holde trykket oppe i denne saken, øker sjansen for seier. Kampen for Bardufoss er på ingen måte over, fastslår Navarsete avslutningsvis.