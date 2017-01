Endelig skinte sola over byen i Midt-Troms

Fredag formiddag dukket endelig den etterlengta sola opp på Finnsnes. Nesten en uke på overtid.

FINNSNES: For den offisielle soldagen på Finnsnes var lørdag 21. januar, men på grunn av dårlig vær, fikk man ikke se sola da.

Fredag formiddag skinte den imidlertid over fjellene for å minne oss alle på at våren er like rundt hjørnet.

Det er derimot ikke sikkert at man får nyte solstrålene i helga, for ifølge værvarselet å dømme, blir det overskyet og regn.

Ruskevær

Lørdag varsler meteorologene ved yr.no om ruskeværet ved kysten. Her meldes det om rundt fem millimeter nedbør sammenlagt dagen gjennom.

Frisk bris fra vest-sørvest ligger også i kortene og temperaturen legger seg på rundt fem grader her også.

Innlandet får her temperaturer på rundt tre grader. Det skal komme rundt fem millimeter nedbør her også. Noe vind fra øst-sørøst ligger også i kortene.

Kaldere

Søndagsværet synker temperaturen noe. Meteorologene melder om temperaturer på rundt tre grader ved kysten.

Her skal det ikke blåse mye og det er først til kvelds at regnet varsler sin ankomst. Det loves litt over fire millimeter nedbør.

En grå dag står for tur på innlandet også. Noe kaldere blir det i været, og til kvelds varsles det om rundt to millimeter nedbør.

Langtidsvarselet viser at man fra og med neste uke vil oppleve blå temperaturer igjen. Kaldt blir det imidlertid ikke, men meteorologene varsler rundt minus to grader i starten av uka.