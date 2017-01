«Rævva håndsnøfres» ble mest vist

Mens man sørpå søkte mest etter Louis Vuitton og Rolex på Finn.no, søkte man i Troms etter snøfreser og Norrøna.

FINNSNES: Du husker kanskje da begeret til Målselv-dølen Magne Kleiveland rant over og han la ut snøfreseren sin til salgs på Finn.no?

- Befri meg fra dette grusomme styret, innledet han annonsen med.

Irritert og lei

Det kom tydelig fram at Kleiveland var både irritert og lei av snøfreseren som ikke gjorde jobben sin.

- Rævva håndsnøfres av det lugubre merket «Gardenpro» til salgs. Kraftig maskin, men hva hjelper det når selve konstruksjonen overhode ikke egner seg til å frese snø med, skrev han i annonsen.

Annonsen til Kleiveland er den mest viste annonsen i 2016. Til sammen hadde den 33.196 sidevisninger.

- Det er et utrolig høyt tal og er den mest viste annonsen fra Troms i løpet av hele 2016, sier Kristine Eia Kirkholm, PR- og informasjonsansvarlig i FINN.no til Folkebladet.

Ifølge tall fra Finn.no hadde de rekordhøye tall i 2016. Snøfreser-annonsen til Kleiveland var med på å øke statistikken.

- Med nesten 200 000 annonser i uka hadde Torget en økning på 29 prosent fra 2015, heter det i en pressemelding.

2016 hadde FINN Torget 2,2 millioner unike brukere i uka.

- Folk er blitt mer bevisste verdien av gjenbruk, både for lommeboken og for miljøet. I fjor satt vi rekord både i antall besøk til FINN.no og i antall annonser som ble lagt ut, forteller produktdirektør for FINN torget, Christopher Ringvold.

Forskjeller

Og det er store lokale forskjeller i mest søkte gjenstander på FINN Torget.

Oslofolk søker mest etter merkevarer som Louis Vuitton, Rolex og iPhone, mens pistol, sovepose og isbjørnskinn er det som er mest søkt etter på Svalbard. Ballkjole er blant toppsøkeordene i Buskerud, Vestfold, Østfold, Hedmark og Oppland, samtidig som de i Nord-Trøndelag søker etter hagle og Norrøna.

- Vi ser stor forskjell på by og bygd, og ikke minst hvor i Norge man bor tettest på naturen. Mens storbyene har mer jålete søkeord, søker mange andre etter snøfreser, ski og skiutstyr. Husky, hund og hunder er de mest søkte ordene i Finnmark, og Nord-Norge er eneste landsdel hvor ingen av fylkene har iPhone 6 på topp fem søkte ord, forteller Ringvold.

- Uvisst

De mest engasjerte FINN-brukerne gir bort mye møbler og interiør, og særlig bord og stoler, og selger mest barneklær, dameklær og sko, ifølge Ringvold avslutningsvis.

Om Kleiveland til slutt fikk solgt snøfreseren er for Folkebladet uvisst:

- Så snart den «belsebubbs»-oppfinnelsen av en maskin kjører seg fast, blir det et basketak som etter 15 sekunder medfører at man henger som en nykokt ihjelsvett mark inni dressen, skrev han avslutningsvis i i annonsen.