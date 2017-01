Vil sikre norske fiskeinteresser etter Brexit

Fiskeriminister Per Sandberg med klare krav i møte med britisk fiskeriminister i London.

LONDON: - Storbritannia er vårt fjerde største marked. Det er helt avgjørende å sikre minst like god markedsadgang for norsk fisk etter Brexit, og møtet i dag var en god start. Vi er enige om at vi må unngå å komme i en situasjon hvor det blir uklarhet i hva som skje etter Brexit, derfor starter vi dialogen nå, sier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding torsdag.

– Viktig

Sandberg fremhever at norsk fisk også er viktig for britiske forbrukere.

Fiskeriministeren til London for å snakke om fisk Brexit og følgene for norske fiskeriinteresser står på dagsorden når fiskeriminister Per Sandberg møter sin britiske kollega George Eustice i London.

– På ballen

- Britenes nasjonalrett fish&chips er helt avhengig av import av norsk torsk og hyse. De siste årene ser vi også at britene for alvor har fått smaken på norsk laks. Siden 2012 har eksportverdien økt med over 200 prosent, sier Sandberg.

Fordeling av fiskekvoter er en annen stor sak for Norge. Storbritannias økonomiske sone er svært viktig for EUs fiskerier. Utmelding vil endre det fiskeripolitiske kartet i Nordsjøen og i Nordøstatlanteren. Dette har direkte konsekvenser også for norske fiskere.

- Her må vi være på ballen både overfor EU og Storbritannia. Brexit betyr at vi må etablere nye avtaler om forvaltning og fordeling av bestander i Nordsjøen, sier Sandberg.