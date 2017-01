– Vi rydder opp og sender regning

Kommunen tar ansvar for fjerning av byggeavfall.

SØRREISA: Folkebrevet skrev nylig om en bygningseier som ble ilagt en tvangsmult da kommunens pålegg om opprydding av byggeavfall ikke førte frem. I tirsdages formannskap ble det vedtatt at kommunen foretar opprydningen.

– Vi som kommune avbryter alle sanksjonene i forhold til tvangsinndrivning vi har i denne saken. Det var bare snakk om et lass med bygningsavfall som skulle ordnes opp i. Nå sier vi i vedtaket at vi rydder opp som kommune og sender regning til part i saken. Dette mener et fornuftig vedtak, sier ordfører Jan-Eirik Nordahl.

Vedtaket var enstemmig.