Nødetatene rykket ut til brann

Natt til tirsdag rykket nødetatene ut til brann på Olsborg i Målselv kommune.

OLSBORG: Ved klokken 03.00 natt til tirsdag meldte Troms politidistrikt på Twitter om brann i en garasje på Olsborg i Målselv kommune.

- Nødetatene er på vei til stedet, ble det skrevet.

Om lag en time senere kunne operasjonssentralen i Tromsø videre opplyse at brannvesenet holdt på med slukking og at de da begynte å få kontroll over brannen.

- Det er ikke fare for spredning - ingen er evakuert, opplyste politiet.

Tidlig tirsdag morgen kunne politiet melde at brannen var slukket.

- Avhør av vitner er gjennomført på stedet og det er foreløpig ukjent hva brannårsaken kan være. Sak opprettes, opplyses det.