Her endte ambulansen i grøfta

En ambulanse kjørte utfor veien på Senja tirsdag ettermiddag.

SKALAND: Ifølge flere tips skal ambulansen ha vært under utrykning da uhellet skjedde.

Operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt har ved 14:30-tiden ingen opplysninger om utforkjøringa, og man antar derfor at det ikke har oppstått personskader under utforkjøringa.

Møtte veggen

– Vi har ikke fått inn noen opplysning om dette, sier operasjonslederen til Folkebladet.

Ifølge flere folk på stedet, som Folkebladet har vært i kontakt med, har ambulansen havnet helt utfor veien og borti et naust.

Ifølge bildene er det heller ikke noen større materielle skader på kjøretøyet.

– Unnamanøver

– Det viste seg at det var en ambulanse under utrykning til en pasient fra Berg, som måtte foreta en unnamanøver på grunn av en forbikjøring i mot. Dette førte til at ambulansen havnet ute av veien, sier kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Per-Christian Johansen til Folkebladet.

Det var ikke en pasient i ambulansen på det tidspunktet ambulansen kjørte utfor, og ambulansepersonalet har det etter forholdene bra.

Sendte ny bil

– Det var ikke noen komplikasjoner i forhold til pasienten da ambulansen ikke hadde plukket opp pasienten som skulle på en kontroll på Finnsnes. Det gikk også bra med de i ambulansen, men selve bilen er ikke kjørbar for videre utrykning. Dermed ble det sendt en ny bil fra Gryllefjord som har hentet pasienten, sier Johansen.

Den nye bilen blir hentet av bergingsbil og fraktet til Finnsnes i løpet av dagen, og ny ambulanse er på vei.

– Vi vil fortsatt være operativ i Berg kommune, så den aktuelle ambulansen blir erstattet med en reservebil i løpet av dagen, sier Johansen.