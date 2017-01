Disse veiene får ny asfalt

60 kilometer vei blir asfaltert i år i Troms. Her er oversikten over veiene som får asfalt i Midt-Troms.

FINNSNES: Den største veibiten som blir asfaltert i Midt-Troms i år, er mellom Sørfossbogen og Andsvatn i Sørreisa. Denne strekningen blir fornyet med 4,45 km asfalt. Deretter er det Svanelvdalen på Senja som får et nytt streke med 4 km ny asfalt. Dette kommer frem i en pressemelding fra Troms fylkeskommune, tirsdags ettermiddag.

– Utfordrende

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), er tydelig på at behovet er adskillig større, og det gjør det svært utfordrende å opprettholde standarden på de 3000 km fylkesvegene vedlike, langt mindre håndtere vedlikeholdsetterslepet.

– Det er åpenbart ønskelig med en større økonomisk ramme, og muligheten til å gjøre enda mer, men stadige reduksjoner i rammetilskuddet til fylkeskommunen merkes også på vegsektoren. Det siste kuttet på 10,6 millioner kroner for Troms fylkeskommune, som følge av stortingsforliket i desember mellom regjeringspartiene på statsbudsjettet, har ikke akkurat gjort situasjonen lysere, sier Prestbakmo i pressemeldingen.

På anbud

Det er på oppdrag fra fylkeskommunen at Statens vegvesen har satt opp en liste etter sine faglige vurderinger og kriteriene i henhold til fylkestingets vedtatte regionale transportplan og handlingsplan for fylkesveg med tanke på trafikk og viktighet for næringstransport.

– Statens vegvesen skal nå gjennomføre første runde med anbud. Når tilbudene er kommet inn og man ser prisene, vil man se om det også blir rom for å ta med strekninger som ligger inne som opsjon, forklarer fylkesråd Prestbakmo.

I tillegg til asfaltering og reasfaltering, vil det i kommende år også bli gjennomført flatelapping på flere fylkesvegstrekninger også det etter faglige vurderinger fra Statens vegvesen.

– For Troms fylkeskommune er det svært viktig å kunne ivareta våre 3.000 km fylkesveg på en best mulig måte. Det er viktig for alles framkommelighet, utvikling av bo og arbeidsmarkedsområder, lokal samfunnsutvikling og næringsutvikling, står det videre i pressemeldingen.

Fokus på sjømatnæring

Prestbakmo presiserer at fylkeskommune har en egen fokus på sjømatnæringen.

– Vi har et spesielt fokus på sjømatnæringen som et ledd i den vedtatte strategien «Fra kyst til marked». Dagens situasjon og økonomiske rammer som stilles til rådighet fra regjering og Storting gjør dette svært vanskelig. Det er derfor svært viktig at regjering og Storting i behandlingen av nasjonal transportplan 2018-2029 til våren, tar utfordringen fra landets transportetater om å opprette et nasjonalt etterslepsprogram for å løse landets store etterslep på fylkesvegene, totalt nærmere 75-80 milliarder innen 2029, sier Fylkesråden.

Her er veiene som får asfalt i 2017: