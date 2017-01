Meteorolog Anita Ager-Wik, gleder seg mildt sagt ikke til klissvåte og milde dager i Troms.

FINNSNES: Tirsdag sendte hun ut et to dagers OBS-varsel for Troms.

– Det kommer mye nedbør nå. Hele Troms vil oppleve en ordentlig runde med mild lavtrykksaktivitet - altså vind og regnbyger, sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga Nord-Norge, Anita Ager-Wik til Folkebladet.

- Klissvått

For fra og med natt til onsdag kan det ifølge henne bli lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av overgangen til mildvær og regn.

Første del av onsdag er det også fare for underkjølt regn.

- Fra og med morgenen ventes det store nedbørsmengder opptil 80 millimeter, sier hun og tilføyer:

- Det blir rett og slett klissvått.

Ny runde

For Troms ligger nemlig på varmluftsiden av lavtrykkene som brer seg over Nordland, Troms og deler av Finnmark. Det betyr at det blir mildt og vått også til fjells.

- Nedbøren vil komme som regn opp til 1.000 meter over havet og vi snakker i gjennomsnitt om temperaturer på rundt fem plussgrader, opplyser hun.

Torsdag ettermiddag og fram til fredag morgen ventes en ny runde med mye nedbør, ifølge Ager-Wik.

- Her varsles det om opptil 40 millimeter i løpet av 18 timer. Dette er ikke ekstremt, men det er definitivt mye, spesielt når det kommer regn på snø. Man må forberede seg på trafikale utfordringer, slår hun fast.

OBS-varsel

I så måte har også NVE sendt ut OBS-varsel om snøskredfare i hele Troms - og flomvarsel på innlandet.

Det varsles at snøskredfaren i Troms er stor (faregrad fire)

- Per nå er det gult nivå hva gjelder flom i Troms. Det er ikke kritisk, men man bør følge med på varselet, sier hun.

- Forsvinner all snø nå, tror du?

– Mye vil smelte. Dette er sorgens kapittel for å si det sånn. Det har vært et så flott vintervær i det siste. Derfor er det trist at det blir slik som dette nå, sier hun og påpeker at det bare er å stålsette seg.

På Twitter skriver meteorologene følgende; «Onsdag og torsdag blir klissvåte i #Troms og #Nordland. Regn+snøsmelting kan gi trøbbel for trafikk og bebyggelse. »