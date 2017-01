- Viktig at gode innspill blir synliggjort

Leder av finanskomiteen på Stortinget og nestleder i Krfs stortingsgruppe har merket seg engasjementet for 339-skvadronen og hovedbasen på Bardufoss.

BARDUFOSS: Hans Olav Syversen fikk mandag et innblikk i Hæren og 139-luftving på Bardufoss. Og han fikk ikke minst god informasjon om konsekvensene av en flytting av 339 skvadronen og nedleggelsen av hovedbasen for helikopter. Syversen tilhører et parti som stemte sammen med regjeringspartiene og Ap for langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

– Viktig premiss

– Nå var ikke vi med på hele LTP. Vedtaket er slik det er, men fra vår side er det et viktig premiss. Vår partileder sa i debatten at når landmaktstudien kommer vil Krf se hvordan den dekker helikopteraktiviteten i nord og mobiliteten til Hæren. Etter besøket på 139-luftving fikk jeg god informasjon om behovet for sivil beredskap som helikoptrene representerer. Jeg fikk synliggjort hvor stort og viktig samspillet er. Det er absolutt noe jeg tar med meg videre, sier Syversen, som sitter som leder av finanskomiteen på Stortinget.

Syversen har fått med seg det voldsomme engasjementet som er i folket når det gjelder å bevare 339-skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss.

– Må synliggjøre

– Det har jeg fått med meg, og jeg forstår engasjementet. Selv innenfor rammen av vedtaket er det ikke fastlagt hva det faktisk vil innebære i forhold til tilstedeværelsen av helikopter. Nå er det veldig viktig at de som mener å ha gode innspill synliggjør det vi har fått presentert i dag. Det er viktig at man får ut så mye konstruktiv og viktig informasjon som mulig i denne saken, sier Syversen.

Syversen rakk ikke bare over helikopter og Hæren. Han var også på besøk ved Finnfjord smelteverk.

– Framoverlent bedrift

– Det var et utrolig interessant besøk. I disse tider hvor man snakker så mye om det grønne skiftet var det lønnsomt å se hva det innebærer i praksis. Det var artig å komme til en framoverlent bedrift med et slikt fokus på negativt utslipp. For meg var det også interessant å se det samarbeidet som er mellom smelteverket, Universitetet i Tromsø og Troms fylkeskommune, sier Syversen.