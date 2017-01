Asle «Lars Raillkattli» Myrvoll er død

Asle Myrvoll, for mange kjent som «han Lars Raillkattli» , er død.

TROMSØ: Det melder avisa iTromsø. I mange år turnerte han sammen med Arthur Arntzen med utallige Oluf-forestillinger.

Sykdom

Natt til i dag sovnet han stille inn, etter en seks år lang kamp mot kreft. Han ble født i 1942, og ble 74 år gammel.

- For oss så har han alltid vært der. Han var bautaen i familien, den sterke. Han har hatt styringen med det meste, regien i livene våre, forteller Asles datter Stine Myrvoll til iTromsø.

Myrvoll drev også Sportshuset i Tromsø i over 30 år, og har tre barn som alle har jobbet i butikken.

– En hederskar

Senjaværing og «lensmann» i den kjente «farskapssaka», Tore Skoglund, mottok mandag dødsbudskapet med stor sorg.

- Asle var en hederskar. Jeg har jo visst ei stund at han slet med sykdom, men var ikke klar over at det skulle gå så fort, sier Skoglund til Folkebladet.

Skoglund har jobbet mye med Asle Myrvoll, og beskriver han som et geni på scenen.

– Du skal være bra klok for å spille Lars slik han gjorde, sier Skoglund.

– Venn med stor «V»

Arthur Arntzen (79) skrev rollen «Lars» med vennen Asle Myrvoll (74) i tankene.

Det var med sorg komikerlegenden mottok dødsbudskapet i formiddag.

– Han har vært syk lenge, men det var likevel veldig tungt å høre, forteller Arntzen til iTromsø.

Arntzen forteller at han skrev rollen «Lars» med vennen i tankene.

– Asle passet så godt i rollen. Han var en intelligent mann. Du må være bra gløgg for å spille så dum som han gjorde, poengterer komikerlegenden.