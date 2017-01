Ignorerte tvangsmulkt

I fjor sommer ila Sørreisa kommune en grunneier tvangsmulkt for forurensing. Ennå har vedkommende ikke betalt ei krone.

SØRREISA: Pålegg om opprydding av byggeavfall funket ikke, grunneieren ryddet ikke opp. Derfor fattet Sørreisa formannskap i fjor sommer vedtak om å ilegge vedkommende en tvangsmulkt. Tiden har imidlertid gått uten at de fra kommunen har hørt noe, og nå i januar har kommunen henvendt seg til Statens innkrevingssentral for å høre status for mulktsaken. Beskjeden derfra var at grunneieren ikke har gjort noen innbetalinger.

Vel 30.000 kroner

Grunneieren var ilagt en tvangsmulkt på 200 kroner dagen. Dermed er mulktbeløpet i dag oppe i vel 32.000 kroner.

24. januar skal saken på nytt opp til formannskapet som skal ta stilling til den videre gangen i saken. Saksbehandler Wenche Anita Bergums konklusjon i saksframlegget er at ileggelse av tvangsmulkt ikke har fungert.

– Ut i fra tidligere opplysninger fra forurenser skulle de leie noen til å rydde opp, dette har de ikke kommet i havn med, heter det i saksframlegget.

Det beskrives at det er snakk om et hengerlas med avfall.

Vil gripe inn

Saksbehandleren lister opp fire alternativer til hvordan saken kan gripes an videre, men er tydelig på hva hun anbefaler.

– Kommunen bør kunne klare å dekke utgiftene inntil de blir tilbakebetalt. Siden mulkt er ment å medføre etterfølgelse av vedtak, må denne da stoppes, og siden ingenting er innbetalt bør beløpet frafalles siden man nå ser at dette ikke har hjulpet, og tvangsmulkt ikke skal fungere som straff.