Bolighus totalskadd i brann søndag morgen

Et bolighus ble fullstendig overtent og totalskadd i en brann søndag morgen.

SØRREISA: Søndag morgen oppstod det brann i et bolighus i Storlia i Sørreisa kommune.

– Klokken 07.48 startet vi utrykninga, men da vi kom til stedet var huset overtent, sier politibetjent/innsatsleder Berit Øvermoen Svendsen til Folkebladet.

Ingen personer befant seg i huset da det begynte å brenne.

Ingen nabohus i faresonen

Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til brannen, og var på plass rundt klokken 08.15. Ettersom huset var helt overtent, var det lite brannvesenet kunne gjøre med brannen foruten å sørge for at den foregikk på kontrollert vis.

– Da vi kom på plass sørget vi for å sikre de omliggende byggene, men det var ingen hus i nærheten som var i faresonen. Ettersom det ikke var noen personer i huset, har vi bare sørget for å dempe ned brannen for å slukke den, sier utrykningsleder Per Anders Finnset fra Sørreisa brannvesen.

Etterslukking

Brannvesenet fra Målselv bistod Sørreisa brannvesen med slukkingsarbeidet.

– Er det lenge til dere er ferdige her?

– Vi har litt arbeid igjen, og blir nok et par timer til for å være helt sikker på ar brannen er slukket før vi drar, sier Finnset klokken 09.30.