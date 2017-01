Tre kjempeheldige elg

Om Lenvik-elgen er spesielt hardfør vites ikke, men i løpet av årets andre uke fant tre elgpåkjørsler sted der dyrene kom seg fra det uten varige mén.

FINNSNES: Det kommer frem i rapporter som ettersøksringen i Lenvik har sendt inn til fallviltregisteret. Etter alle tre påkjørslene, som fant sted i Høgli 9. januar, på innfartsveien 10. januar og på Leiknes 13. januar, var ettersøksringen ute dagen derpå og sjekka ståa for dyrene. Og i samtlige tre tilfeller var konklusjonen den at elgene, til tross for at de alle hadde opplevd sammenstøt med biler, var uskadde.

Like greit gikk det ikke med et rådyr som ettersøksringen så seg nødt til å avlive i november i fjor på Tennskjær. Dyret var ikke påkjørt, men gikk av uviss årsak på tre føtter.