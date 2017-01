Fra Mo i Rana i sør til Hammerfest i nord meldes det om betydelig snøskredfare

FINNSNES: De som har tenkt å ferdes ute i snøbelagt terreng i dag har all grunn til å ta det forsiktig. De siste dagers snøvær, fokk og rokk har nemlig ført til at Yr lørdag melder om betydelig snøskredfare for stort sett hele Nord-Norge. Varselet gjelder også hele Midt-Troms, som Yr i snøskredsammenheng deler inn i regionene Sør-Troms og Indre Troms.

"Vær forsiktig i leområde der det samler seg ferske og ustabil fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner", opplyses det konkret for region Sør-Troms, som omfatter Senja-kommunene, Sørreisa, Dyrøy og deler av Harstad-regionen.

"Mye vind og bygevær har ført til ustabile fokksnø i leområder, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Naturlig utløste skred kan forekomme", opplyses å gjelde for Indre Troms.

Mens det for Indre Troms er varslet at det også vil være betydelig snøskredfare også søndag, er farenivået for Sør-Troms nedjustert til moderat nivå denne dagen.

Ved faregrad tre, som omtaler betydelig fare for snøskred, sier Varsom.no dette:

– Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.