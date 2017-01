OBS-varsel sendt ut i dag også

Meteorologene har sendt ut OBS-varsel for fredagsværet også.

FINNSNES: - Det varsles lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind, tette snøbyger og snøfokk, opplyser meteorologene ved yr.no.

Ifølge siste oppdaterte værvarsel skal det komme nærmere åtte millimeter nedbør ved kysten i løpet av dagen.

Om morgenen varsles det også liten kuling fra vest-nordvest. Temperaturen varierer mellom minus én grad og minus to grader dagen gjennom.

Til kvelds meldes det om frisk bris ved kysten.

Innlandet får også en god del nedbør å bryne seg på. Her skal det ikke blåse så mye, men det varsles om laber bris fra vest-nordvest stort sett hele dagen.

Temperaturen legger seg på rundt minus to grader.

Variert

Lørdag blir det ikke like vindfullt, ei heller like mye nedbør. Meteorologene melder om temperaturer på rundt minus to grader. Sammenlagt skal det ved kysten komme rund to millimeter nedbør.

Det er om morgenen det loves mest vind - her varsles det om laber bris på opptil syv meter per sekund fra nordvest.

Til kvelds er det svak vind som ligger i kortene.

Denne dagen varierer temperaturen mellom minus fire grader om morgenen og minus tre grader til kvelds på innlandet. Noe nedbør varsles det om, men ikke mye. Det blir forholdsvis vindstille på innlandet denne dagen.

Nedbør

Søndagsværet blir både mildere og våtere ved kysten.

Ifølge meteorologene starter dagen med minus to grader og rundt tre millimeter nedbør i form av snø. Her varsles det om lite til ingen vind.

Utover dagen stiger temperaturen til pluss fire grader og til kvelds loves det lett bris fra sørvest.

Sammelagt denne dagen skal det komme nærmere 14 millimeter nedbør i form av snø og regn.

Her legger temperaturen seg på rundt minus fire grader på innlandet. Sammenlagt skal det her også komme rundt 14 millimeter nedbør, men i form av snø. Det blir stort sett vindstille denne dagen.

Oppsummert

I korte trekk oppsummeres helgeværet slik:

- Vinterlig i nord og vått i Midt-Norge, mens lengre sør får høytrykk og en fin søndag, skrives det på Twitter.