Ilagt 16.000 kroner etter å ha brent ned huset

Et samboerpar er ilagt 16.000 i bøter etter at boligen de bodde i brant ned til grunnen.

SENJA: Boligbrannen fant sted en vårdag i 2015.

Det var sent på ettermiddagen at kvinnen i huset, som samboerbaret leide, satte en kjele med poteter til kok på komfyren for så å forlate boligen i minst 16 minutter.

Ifølge forelegget, utstedet av politiadvokat Marie Lygre ved Troms politidistrikt, kokte kjelen tørr og det oppstod åpen ild.

- Denne spredte seg slik at huset brant ned til grunnen, står det i forelegget.

Kvinnen, som er i 20-årene er ilagt en bot til statskassa på 8.000 kroner.

Mannen, som er i 30-årene, er ilagt en bot på det samme beløpet fordi han også forlot boligen.

- Det til tross for at han visste at samboeren hadde satt en kjele med poteter til kok på komfyren, heter det i forelegget.

Samboerparet brøt begge brann- og eksplosjonsloven paragraf 42:

«Hvoretter enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges»