Dette gjenstår før FM-nettet kan slukkes

Dab-ansvalig i NRK: Mener kunnskapsnivået må økes.

FINNSNES: I desember slukkes FM-nettet i Troms fylke. Mye av forberedelsene er gjort, men enkelte ting gjenstår før slukkingen kan skje.

– NRK er i det store og hele ferdig med å bygge ut Dab-sendernettet vårt. Men vi fortsetter å justere nettet, noe som blant annet innebærer at vi setter opp mindre sendere for å bedre dekningen i enkelte områder. Dette påvirker ikke tidspunktet som er satt for slukking av FM-nettet, som er 13. desember, sier Øyvind Vasaasen, ansvarleg for dab-overgangen i NRK.

Vertikal antenne

Han forteller videre at det ikke er noe særlig utfordringer i Troms, men at kunnskapsnivået rundt bruk av dab i bil må økes.

– Det handler om å øke kunnskapen om hva som er riktig antennemontering ved bruk av dab-adapter i bil. Det er avgjørende for mottaket at en antenne står vertikalt, og at den er jordet, altså i kontakt med metallet i bilens ramme. Uten jording kan mottaket bli dårlig og falle ut, selv i områder med normal signalstyrke, fortsetter Vasaasen.

Misforstått

Det finnes to riksdekkende dab-sendernett. Det ene er NRKs nett mens det andre er et nett for de komersielle kanalene. NRKs dab-sendernett består av flere sendere og har derfor bedre dekning. Han mener denne kunnskapen må videreformidles.

– Mange vet ikke dette, og konkluderer litt for raskt med at ”det ikke er dekning” i områder der NRK har dekning, men ikke de kommersielle kanalene.

Trenger utstyr

Dersom en befinner seg i områder langt utenfor byene, vil signalstyrken for dab bli dårligere. Signalet klarer ikke lenger å trenge seg igjennom betongveggen. I disse områdene kreves det at brukeren har godt utstyr for å kunne høre på radio.

– Da trenger du en god antenne. På båt ville jeg kombinert en god utendørs antenne med en DIN-radio.

Sikkerheten ivaretatt

Slik dekningskartet viser, er det god dekning for NRK på dab-nettet over det meste av Troms fylke, også ute på sjøen i vest. Vasaasen kan derfor bekrefte at sikkerheten for dem som ferdes langs norskekysten er ivaretatt.

– Jeg mener at værkanalen er et bra supplement og en god sikkerhet. På dab tilbyr NRK kontinuerlige værmeldinger på NRK Vær. I tillegg sender NRK værmeldinger også via satellitt og på langbølge. Sikkerheten er derfor godt ivaretatt fra NRKs side, Avslutter Vasaasen.