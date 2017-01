Vil satse på nordnorsk kultur og litteratur

For å sikre en satsing på produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, ber Landselsrådet for kultur at den nordnorske litteraturstrategien gjennomføres i de tre nordnorske fylkeskommunene.

FINNSNES: Landsdelsrådet for kultur består av øverste politisk ansvarlige for kultur i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, og har sitt mandat forankret i Den nordnorske kulturavtalen.

Den nordnorske litteraturstrategien er anbefalt av landsdelsrådet, og skal nå til politisk behandling i de tre fylkestingene.

- God skjønnlitteratur og sakprosa er med på å skape identitet og tilknytning til landsdelen, og den nordnorske litteraturen har hatt betydning for identitet, selvbilde og historisk sammenheng. Den samme litteraturen kan sementere fortellinga om det nordnorske, og det er derfor nødvendig å kontinuerlig fornye den, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap), og fortsetter:

- Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen sees og ser seg selv. Litteraturen kan også være grunnlag for film og teater, og bidra til at et oppdatert bilde av landsdelen når ut til mange.

Samarbeid

I Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 er litteratur ett av fire satsingsområder. Fylkeskommunene skal bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur og det er ønskelig å stimulere til økt samarbeid med andre kunstformer, særlig film og teater.

På bakgrunn av dette er det utviklet en strategi i nært samarbeid med litteraturfeltet.

I strategien er det lagt vekt på samarbeid i hele landsdelen, og innspill fra parter med hele landsdelen som virkefelt er sterkest vektlagt.

- Landsdelsrådet er glad for at det endelig foreligger en felles politikk for litteraturen i Nord-Norge, sier fylkesråd Ørnebakk.

Stipend

Strategien omfatter et årlig nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på 100.000 kroner og det oppnevnes en jury/fagkomite.

Det skal også settes av 150.000 kroner i stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere anledning til å promotere seg på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for nasjonale stipend, ifølge en pressemelding.

De tre nordnorske fylkesbibliotekene vil prioritere og koordinere arbeidet med nordnorsk litteratur i formidlingsaktiviteter, kompetansetiltak og søknader om eksterne midler til formidling.

Det skal også søkes samarbeid med næringslivet for finansiering av en nordnorsk barnelitteraturpris.

Strategien skal gjennomføres av de tre nordnorske fylkeskommunene i samarbeid med det litterære feltet.