- Setter ikke opp buss ved kansellering

Uværet melder sin ankomst torsdag. Dersom hurtigbåten rute to avlyses, settes det ikke opp buss for båt.

FINNSNES: Det melder Troms fylkestrafikk på Facebook.

- Det er meldt uvær, så vi må være forberedt på eventuelle kanselleringer av hurtigbåtene i Troms, skriver de.

- Ikke forsvarlig

Troms fylkestrafikk har tidligere meldt om at det ved kansellering ville bli satt opp buss for båt fra Harstad, Finnsnes og Tromsø dersom vær og føre tillater dette.

Slik blir det imidlertid ikke:

- Vi har vært i kontakt med våre bussoperatører som ikke anser det som forsvarlig å sette opp buss for båt i ettermiddag dersom været slår til slik det er meldt, opplyser de på Facebook.

- Ser det an

Avvik publiseres fortløpende på www.tromskortet.no.

- Kapteinen vil vente i det lengste før han eventuelt kansellerer for å se værforholdene an. Dersom det ikke er meldt at båten er innstilt er utgangspunktet at båten går i rute, påpekes det.

Troms fylkestrafikk vil informere om eventuelle avvik så snart vi vet mer.