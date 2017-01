OBS-varsel sendt ut: - Vær forberedt

Meteorologene varsler om sterk vind både på innlandet og ved kysten.

FINNSNES: -Fra og med tidlig torsdag morgen varsles det perioder med lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind, snøfokk og tette snøbyger, opplyser meteorologene ved yr.no

Tidlig torsdag morgen meldes det om null grader og godt med nedbør. Noe laber bris på opptil seks meter per sekund ligger også i kortene.

Utover dagen øker vinden og det vil fram til lunsj blåse en god del. Her meldes det om pluss én grad og nærmere tre millimeter nedbør i form av snø.

Resten av dagen preges av snøbyger og rundt minus to grader. Til kvelds meldes det om liten kuling på opptil 13 meter per sekund fra vest-nordvest, ifølge siste oppdaterte værvarsel.

Sammenlagt skal det komme over 12 millimeter nedbør denne dagen ved kysten.

Vind

Yttersida av Senja vil i løpet av torsdag oppleve både liten og stiv kuling. Sterkest blir vinden til kvelds. Her varsles det også om nærmere 12 millimeter nedbør.

Innlandet for også en god del nedbør, men her vil man ikke merke så altfor mye til den pågående vinden. Det er først til kvelds at meteorologene melder om laber bris på opptil syv meter per sekund fra vest-nordvest.

- Mye kraftige vindkast og vanskelige kjøreforhold, skriver meteorologene på Twitter.

Nedbør

Også fredag varsles det om vind fra og med tidlig morgen.

Meteorologene melder om en god del snøbyger. Sammenlagt skal det komme over syv millimeter denne dagen.

Temperaturen varierer mellom minus én og minus to grader. Både om morgenen og om kvelden loves det frisk bris på opptil ti meter per sekund fra nordvest.

På innlandet loves det også en god del nedbør denne dagen. Sammenlagt skal det komme nærmere 14 millimeter nedbør i form av snø.