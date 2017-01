Inviterer til festivalseminar i Nordens Paris

2. februar inviterer kulturetaten, Nordlysfestivalen FINN og Samdrift til seminar for festivalene i Troms

FINNSNES: Troms fylkeskommune gir årlig tilskudd til et bredt spekter av festivaler i hele fylket.

Ifølge Troms fylkeskommunes hjemmeside harman mange aktører i feltet, og mange har vært solide aktører i flere år.

- Festivalene gir et energitilskudd og opplevelser til en stor publikumsmasse i alle aldre, og er blitt en av de viktigste møtestedene vi har i våre lokalsamfunn, heter det i en pressemelding.

- Aktuelt

Seminaret er for de som jobber i feltet både for å styrke nettverkene mellom festivalene, men også for å løfte viktige tema som festivalene stadig utfordres på å finne gode måter å jobbe med.

- Vi er mange som er glad i festivallivet, og har en eller flere festivaler fast i våre kalendere. De er blitt viktige formidlere og leverandører av det vi ønsker å oppleve av kunst og kulturopplevelser, sier fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk (Ap).

Derfor er det ifølge han viktig at aktørene kan komme sammen og utveksle erfaringer og styrke hverandre.

- Hvordan nå nye publikumsgrupper kan være vanskelig å finne gode metoder for å oppnå, og det har aldri vært mer aktuelt hvordan vi kan integrere større deler av vårt lokalsamfunn inn i våre aktiviteter, legger fylkesråden til.

Troms fylkeskommune arrangerer seminaret i samarbeid med Nordlysfestivalen, Festspillene i Nord-Norge og Ressurssenteret Samdrift, og temaene integrering og publikumsutvikling er valgt fordi de er relevante for både små og store aktører.

Program

Seminaret er gratis og det serveres lunsj underveis.

- Vi er stolte over å kunne fortelle at Kulturrådets direktør Kristin Danielsen kommer og åpner seminaret. Vi får også besøk av Lisa Suizu fra Oslo World Music Festival som vil fortelle om sitt «Vårt Nabolag» - et suksessprosjekt som de nå ønsker å ta ut av Oslo, poengteres det i presseskrivet.

Festspillenes direktør Maria Utsi tar med seg en av festspillpilotene fra 2016, Tor Ivar Nordvik, og vil fortelle om hvordan de jobber med publikumsutvikling gjennom pilotene.

Kirsti Lervoll, tidligere festivalsjef for Riddu Riddu og nå programleder hos Nordnorsk lederutvikling vil lede oss gjennom dagen. Vi har satt sammen et samtalepanel for hvert tema, bestående av representanter fra flere av festivalene i Troms.

- Vi avslutter dagen med oppdatering på SAMDRIFT som går inn i sin tredje prosjektperiode, hvor implementering av ressurssenteret for hele fylket er et av målene. Ingen frivillige – ingen festival, legges det avslutningsvis til.