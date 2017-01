- Ikke dagen for å gå på tur

Et stormsentrum i Barentshavet sørger for «mannskitvær» og kraftig vind i hele regionen. – Ikke akkurat dagen for å gå på fjelltur, sier vakthavende meteorolog Trond Lien.

FINNSNES: Det ventes kraftige vindkast fra vest-nordvest med fare for stiv kuling utsatte steder i hele dag. - I perioder kan vinden øke til liten storm ved kysten og på fjellet, sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga Nord-Norge, Trond Lien til Folkebladet. Utsatt Man er ifølge han spesielt utsatt for kraftig vind og snøbyger ved kysten. - Det blir en god del tette snøbyger i dag - det er også muligheter for torden, sier han. - Er det vanlig med torden i januar? - Det er ikke så vanlig, men det forekommer en sjelden gang, svarer han. Årsaken til det ufyselige været er et stormsentrum som ligger i Barentshavet, ifølge Lien. - Det dirigerer kjølig, nordvestlig vind inn mot våre kyster. Straks man runder et nes, kan vinden bli svært sterk, sier han. Han forteller at yttersida av Senja er spesielt utsatt i dag: - Der ute kan man oppleve liten storm i perioder. Liten storm tilsvarer vindkast fra og med 22 meter per sekund. Vindfullt Ifølge Lien vil det i perioder snø kraftig over fjellovergangene. - Over Gratangsfjellet vil det i perioder bli ganske dårlig vær med både snøfokk og vind. Man må regne med vanskelige kjøreforhold, sier meteorologen. - Hvordan blir været i morgen? - Det blir litt mindre vind i Midt-Troms-regionen, men utsatte steder vil man også denne dagen oppleve kraftige snøbyger og mye av den samme vinden, selv om den blir litt svakere, svarer han. Snøskredfare Ifølge Lien er det også betydelig snøskredfare i hele Midt-Troms. - Den siste oppdateringen fra NVE forteller at det er faregrad tre i hele regionen. Det er dårlig vær, elendig sikt med både kuling og snø. Det er ikke akkurat dagen for å gå på fjelltur, sier han avslutningsvis.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her

Følg Folkebladet på Facebook: