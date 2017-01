OBS-varsel sendt ut for yttersida av Senja

Innbyggerne på yttersida av Senja oppfordres til å sikre løse gjenstander før stormen slår til onsdag.

FINNSNES: Onsdag ser ut til å bli én av de våteste og mest vindfulle dagene denne uka.

Sammenlagt skal det ved kysten komme over 20 millimeter nedbør i form av regn ved kysten, ifølge siste oppdaterte værvarsel.

Temperaturen denne dagen varierer mellom én og fem grader.

Det nokså milde været fortsetter på innlandet også i dag. Her varsles det om pluss én grad om morgenen og pluss seks grader til kvelds.

Her skal det også komme nærmere 20 millimeter nedbør i form av snø.

OBS-varsel

Det er videre sendt ut OBS-varsel for yttersida av Senja.

For det er forsatt stor usikkerhet i ventet vindstyrke og hvor vinden blir sterkest.

- Onsdag kveld vil den sterkeste vinden i området sannsynligvis ligge mellom nordvestlig full storm og orkan på kysten, opplyser meteorologene ved yr.no.

«I tillegg ventes sterke vindkast inn over land, sannsynligvis på 30-40 meter per sekund - muligens opp i 45 meter per sekund,» opplyses det videre.

Vinden skal minke natt til torsdag.

- Sikre gjenstander

Teknisk etat ved Torsken kommune ber innbyggerne sine om å sikre løse gjenstander.

Det gjør de i en statusmelding på Facebook:

«Det varsles om storm/orkan på yttersiden av Senja. Innbyggere bes om å sikre løse gjenstander på eiendommene sine,» skriver de.

Nedbør

Ser man på langtidsvarselet blir det vått torsdag og fredag også. Her varier temperaturen mellom null grader om morgenen og minus fire grader til kvelds.

Resten av uka, til og med søndag, ser ut til å få temperaturer like under null grader.

Her også ligger det an til nedbør.