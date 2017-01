«Avlyser» ekstremværet onsdag

Det varslede lavtrykket som kunne gitt ekstremvær onsdag kveld, er nå nedgradert til kuling.

FINNSNES: Likevel kan det bli sterk vind onsdag kveld, særlig på yttersida av Senja. Meteorologene ber folk sikre løse gjenstander.

Det var lenge usikkert hvor kraftig lavtrykket ville bli, og hvor mye vind det fører med seg. Onsdag formiddag er meteorologene rimelig sikre på at det ikke blir så kraftig uvær som man ei stund fryktet. Det er lenger ikke grunnlag for å sende ut noe ekstrem-varsel.

Årsaken til usikkerhetn er at det lenge var uklart når lavtrykket ville «hoppe av» jetstrømmen i Atlanterhavet og treffe kysten av Nord-Norge, skriver Nordlys.

I Troms regner man med at det kun blir kuling onsdag, men torsdag er det varslet at et nytt uvær skal slå inn over Troms og Finnmark.

- Da venter vi faktisk full storm. Det kommer også til å bli mye nedbør, hovedsakelig i form av snø, som vil skape vanskelige kjøreforhold, sier vakthavende meteorolog Tore Vassbø ved Vervarslinga for Nord-Norge til Nordlys.