Trafikkuhell i Buktamokrysset

To biler har hatt en sammenstøt ved buktamokrysset.

BUKTAMOEN: Troms politidistrikt melder på Twitter at to biler har hatt et sammenstøt ved krysset i Buktamo. i Målselv kommune.

Nødetatene var ved 9-tiden på vei til stedet.

Videre melder politiet to personer er sendt til legevakten for sjekk.

Politiet har trafikkdirigering på stedet, og bilberging er bestilt.