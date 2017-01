- Manglet kanskje brannvarsler

Det er uklart om det var brannvarsling i den kommunale utleieboligen i Senjahopen der en mann omkom i brann i går.

SENJAHOPEN: Det melder NRK Troms tirsdag morgen.

- En person omkom i boligbrann Troms politidistrikt melder om røykutvikling i et hus i Senjahopen i Berg kommune.

Mandag formiddag omkom en 62 år gammel mann i boligbrann i en kommunal utleie bolig i Senjahopen.

NRK Troms skriver tirsdag morgen at det er uklart om det var noen form for brannvarsling i utleieboligen.

Overfor NRK Troms forteller rådmann i Berg kommune, Tore-Jan Gjerpe at det er normalt at leietakerne selv sørger for å bytte batteri i røykvarslerne.

Nå avventer han politiets etterforskning.