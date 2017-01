Fortsatt stor usikkerhet rundt ekstremvær

Sprik i prognosene fører til at det fortsatt råder stor usikkerhet rundt det mulige ekstrem værvarslet på kysten av Troms.

Finnsnes: Meteorolog Håvard Larsen på Vervarslinga for Nord-Norge, forteller at det fortsatt ligger en stor usikkerhet på hvordan lavtrykket over Island vil bevege seg mot norskekysten. Obs-varslet går ut på at det er meldt mulig sterk storm og mulig orkan i Vesterålen og Troms onsdags kveld. Vindkastene kan i værste tilfelle bli opp til 35-45 meter i sekundet.

– Vi er usikre på hvor kraftig lavtrykket fra Island vil utvikle seg på sin ferd mot Norge, sent onsdag kveld. Sprikene i prognosene viser alt fra kuling til sterk storm og orkan, som det i værste scenario vil kunne bli. Så her kan det bli alt fra en vanlig vinterstorm til ekstremvær, selv om prognosene kan gå mot det første. Det er fortsatt mulighet for et ekstremvarselnivå, sier Larsen.

Følger utviklingen

Vind vil det uansett bli, og Larsen sier Vervarslinga følger utviklingen utover dagen og til morgentimene onsdag.

Mulig ekstremvær fra Salten og nordover Oslo (NTB): Meteorologisk institutt har økt overvåkingen av været i Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark – og det ventes kraftig vind.

Vinterforhold i Midt-Troms

– Uansett utfall vil det bli mye vind, i bestefall blir det en storm vi er kjent med på vinterstid, i værste fall kan det bli en del kraftigere. Vi vil vite mer jo nærmere lavtrykket kommer utover dagen. Når det kommer nærmere norskekysten, vil vi få mer data, og med større sikkerhet se hvor sterk vinden vil bli, sier Larsen.

Vinden vil også bære preg på dagene mot helgen, men det vil bli mer vinterlig-vær, sier meteorologen.

– Det vil jevnt over bli mer vinterforhold i Midt-Troms. I dagene som følger uværet vil det bli nordvestlig kuling og perioder med mye vind. I helgen vil det bli kaldere. Fra torsdag til søndag kan vi se at temperaturen vil ligge rundt null grader i kyststrøkene, mens det lengre inn i landet vil ligge på minus fem og ti. Dette betyr bra vær for skigåere, men ikke riktig så bra for de som ikke liker å måke snø. Men det vil bli mindre nedbør etter helgen, sier Larsen.