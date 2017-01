Endelig er ventetiden over

To dager på overtid, kunne Sør-Senja endelig skimte solen mellom skylagene.

SKROLSVIK: Som vanlig er det Skrolsvik og Sør-Senja som først får se sola når den vender tilbake etter mørketida. Bildet, som er tatt rett før klokken 12 mandags formiddag, vitner om at solen endelig har returnert til Midt-Troms. I følge Kundan Rockstad er den noen dager på overtid.

Vil fotografere første sola

– Sola den kommer 14 januar her borte, da ser man den komme opp bak fjellet. Det har vært en del skyer de siste dagene, slik at den har vært bortgjemt bak de. Mandag var det slik at solen akkurat kom seg imellom skylaget, og stakk seg fram. Dette var virkelig godt å se den, innrømmer Rockstad.

Han forteller at flere fotografer har reist til området for å kunne fange de første glimtene av sola.

– Jeg har sett at det er en del fotografer som har kommet til de siste dagene og har ventet på den første soldagen. Så det har visst blitt litt kjent at den er her så pass tidlig. Noen venter her ved skjærgården, mens andre har ventet på andre sien av bukta, forteller Rockstad.

Nå som sola har kommet på plass, går man mot langt lysere tider, noe som Rockstad sier har vært etterlengtet.

– Det er en god start når sola kommer, da ser man alt lysere. Jeg synes ikke mørketiden er så tung. Mn det er klart, de to første ukene før den kommer i januar, så ser man solstrålene bak fjelet, og hver dag er man nærmere lyset. Det hele bygges opp til et klimaks når den endelig viser seg. Ventetiden er endelig over, ler Rockstad.

Feire soldag

elv om soldagene ble feiret på en annen måte tidligere, er det likevel noen barnehager og skoler og feirer returen av lyset.

– Når jeg var barn fikk vi solfri når den var tilbake, men det er det nok slutt på nå. Det hadde jo vært fint å innfri en fridag på nytt i dag, smiler Rockstad.

Ettersom Midt-Troms er omringet av både høye fjell, innland, daler og fjorder, er soldagene spredt utover regionen fra januar og så sent som i mars på enkelte steder. Lørdag 21 januar returnerer solen til Finnsnes, og 26 januar kan folk fra Sørreisa feire soldagen.

Her er en knippe av soldagene i regionen: