Telefontrøbbel skyldes oppgradering av system

Finnsnes Taxi melder at deres telefonlinje er nede. Telia bedrift bekrefter problemer.

FINNSNES: Tor-Birger Pettersen, forteller til Folkebladet, at deres telefonlinje er midlertidig ute av drift.

– Telefonselskapet Telia har lovet at det skal være i orden i løpet av dagen, sier Pettersen.

For reisende som ønsker å komme i kontakt med Finnsnes Taxi, kan ringe telefonnummer: 948 22 530.

Skyldes oppgradering

Teleselskapet Telia, bekrefter at de har noen problemer hos enkelte bedrift abonnementer.

– Feilen skyldes at vi holder på med oppgradering på vårt sentralbordløsning for bedrifter som heter trådløs bedrift. Det som skjer er at 10 prosent av våre kunders sentralbord ikke kommer frem til mottaker. Det er da våre kunders hovednummer som rammes. Dermed kan enkeltpersoner i bedriften kontaktes direkte, men sentralbordet er desverre rammet, sier kommunikasjonsrådgiver i Telia, Ellen C. Scheen til Folkebladet.

Feilen ble oppdaget i morgentimene, og selskapet tror de nå har funnet årsaken.

– Dette er en planlagt oppgradering som vi hadde på dette systemet i helgen, den har nå medført noen feil. Vi holder på å jobbe med det, og har nå mest sannsynlig funnet årsaken. Vi tror vi får løst problemene i løpet av 30 minutters tid, sier Scheen.

Mer stabilt

Hun opplyser at det nye systemet gjør at sentralbordløsningen vil være mer stabilt i fremtiden.

– Trøsten i det hele, er at systemet vil bli mye mer stabilt etter denne oppgraderingen. Desverre har vi opplevd noen fødselsproblemer, men det vil bli mer stabilt på sikt. Vi beklager på det sterkeste til de som dette berører, sier Scheen, som presiserer at feilen kun er hos bedriftskunder som har løsningen trådløst bedrift.