Slik blir været denne uka i Midt-Troms

En forholdsvis mild og våt uke står for tur i Midt-Troms.

FINNSNES: Meteorologene ved yr.no lover minusgrader fra og med mandag morgen. Men så veldig kaldt blir det ikke.

For fra og med tidlig mandag morgen varsles det om minus to grader. Utover dagen stiger temperaturen og til kvelds meldes det om pluss to grader.

Dette gleder ved kysten og her loves det også over seks millimeter nedbør i form av regn.

Laber bris fra sør-sørvest ligger også i kortene.

Innlandet får temperaturer på mellom minus 13 og minus 15 grader denne dagen. Til kvelds kan det oppstå noe nedbør i form av snø.

Stabilt

Tirsdag er det kun plussgrader som gjelder. Her varsles det om tre grader og noe nedbør om morgenen.

Utover dagen holder temperaturen seg stabil og frem til lunsj blir været ganske pent - og klart.

Fra og med tilgi ettermiddagstid skal det komme opptil åtte millimeter nedbør i form av regn/snø. Noe bris fra vest legges det også opp til.

På innlandet er det minusgrader i vente, men det blir ikke veldig kaldt. Meteorologene ved yr.no varsles om temperaturer på rundt minus fire grader. Fra og med tidlig ettermiddagstid vil det komme nærmere åtte millimeter nedbør i form av snø.

Regn

Onsdag ser ut til å bli én av de våteste dagene denne uka. Sammenlagt skal det ved kysten komme over ti millimeter nedbør i form av regn, ifølge siste oppdaterte værvarsel.

Temperaturen denne dagen varierer mellom en og fire grader.

Det nokså milde været fortsetter på innlandet også i dag. Her varsles det om minus to grader om morgenen og pluss én grad til kvelds. Her skal det komme nærmere 14 millimeter nedbør i form av snø.

Nedbør

Ser man på langtidsvarselet blir det vått torsdag også. Her varier temperaturen mellom fire grader om morgenen og null grader til kvelds.

Resten av uka, til og med søndag, ser ut til å få temperaturer på rundt null grader. Her også ligger det an til nedbør.