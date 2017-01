Nå er tennene fra denne hvalen til salgs

Interessert i hvaltenner? Nå kan du kjøpe tennene fra hvalen som er strandet i Ersfjord for kroner 1.500 per stykk.

ERSFJORD: Det er Roy-Willy Hansen i Senjahopen som tilbyr hvaltennene til salgs på finn.no.

Hansen sier at han kom over at souvenirjegere i Tromsø planla å dra til Ersfjord for å sikre seg tanngarden til den døde spermasetthvalen.

- Da tenkte jeg at jeg like godt kunne ta tennene sjøl, sier han.

- Det er jo elfenbein det er snakk om, og jeg ser for meg at både knivmakere, kunstnere og folk som driver med hobby kan ha interesse for tennene, sier Senjahopen-mannen.

Slik skal de bli kvitt det stinkende kadavret Siden romjula har et kadaver av en spermasetthval ligget og stinket på den idylliske Ersfjordstranda.

Foreløpig har tannsalget gått tregt.

- Jeg har hatt noen henvendelser, men ikke oppnådd noen konkrete salg. Det er mulig jeg har lagt meg på for høy pris. Men det var dette beløpet jeg fikk vite at tennene kunne være verdt da jeg sjekket litt rundt i miljøet.

På finn.no reklamerer han med at tennene er i god stand. De største er cirka 12 centimeter lange og hvite og fine. Totalt er det snakk om cirka 25 tenner.

- Går greit

- Hvordan går man fram for å fjerne tanngarden fra en spermasetthval?

- Med en god kniv og vanlig buesag går det egentlig greit. Men det lukter jo død og djevel — råtten kval — mens du holder på. Når det gjelder å få tennene løs fra kjeven, har jeg overlatt til naturen å ta seg av den jobben.

Hansen sier at han for sikkerhets skyld sjekket med Kystvakta først for å høre om det er lov å fjerne tennene til et dyr av denne typen.

- Jeg fikk klarhet i at det ikke er ulovlig. Kystvakta sjøl tar ikke vare på noe — de gjør ikke annet enn å slepe kadavret ut på dypt vann og senke det med sprengstoff.

- Ingen god løsning

- Men i dette tilfellet opplyser rådmannen i Berg at kadavret skal graves ned der det ligger — hva tenker du om det?

- Det høres ikke ut som noen særlig god løsning. Jeg er redd for at sjøen da vil vaske det fram igjen, og at det vil bli problem med forråtnelse og lukt. Jeg tror man må forsøke å få det slept ut på dypet, sier Roy-Willy Hansen.