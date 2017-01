Torskefesten i gang på yttersida

Torskefesten er i gang på yttersida. Både fangster og priser beskrives som kanonbra.

HUSØY: Skipper Geir-Helge Tøllefsen på M/S Skreigrunn av Husøy kan melde om fangster på fra 7.000 til 9.000 kilo på nattstått bruk i Stordjupta.

- Fisket har vært bra i Stordjupta helt siden vi startet opp over nyttår. Vi ligger med halvparten seigarn og halvparten torskegarn i havet, og får halvt om halvt med sei og torsk. Torsken får vi 25 kroner kiloen for, og seien 11 kroner. Det er kanonpriser for begge deler. Å få så mye sei på denne tida, anser vi som en god bonus. For torsken berger vi uansett. Nei, det er bare gull for tida, sier en fornøyd Tøllefsen.

Han synes sesongen har startet lovende.

- Nå er det bare at torsken kommer med litt mer tyngde. Jeg regner med at det vil skje fra februar, sier han.

- Bare lykke

- Det er bare lykke for tida. Nå håper vi at været holder seg, sier daglig leder Frank Magne Hansen ved fiskebruket Aksel Hansen AS i Senjahopen.

- Vi har fem båter som drifter for oss i Stordjupta, med kun torskegarn. De ligger på fangster av torsk på 5.000-6.000 kilo i sjøværet. Det er ingenting å klage på. Fisket har også tatt seg noe opp den siste tida, sier Hansen.

Ifølge Hansen er det stor, fin torsk, full av lever og rogn, som kommer i land.

- Personlig har jeg spist fisk hver eneste dag den siste uka, til jeg nesten har vært avsvimt. Jeg avsluttet i dag med torsketunger til middag, humrer Hansen.

«Tørke» i markedet gjør at det er god etterspørsel etter torsken.

- Dermed er det også gode priser. 25 kroner kiloet er fem kroner over listepris. Men dette vil regulere seg etter hvert som det blir større mengder som fanges.

Klakkan

På de mer kystnære feltene, som på Klakkan, er det mindre torsk å få. Til gjengjeld får fiskerne her desto mer sei.

- Vi har ligget på fangster på Klakkan på fra 2.500 til 5.500 kilo, hovedsaklig av sei og med innblanding av noen hundre kilo torsk. Det skulle gjerne vært mer, men vi er fonøyd. Spesielt siden vi får bra betalt for seien. Vi har vært oppe i 14 kroner. Nå får vi 11 kroner. Torsken får vi 27 kroner samfengt for, sier skipper Hans Henriksen på Botnhamn-båten Anne-Sofie.

- Det er også greit på prøve å berge seg mest mulig sei til en start. Torsk vil vi tidsnok kunne fiske. Jeg regner med at torskefisket på Klakkan vil ta løs for fullt fra rundt 10. februar, alt etter månen, sier Hans Henriksen.