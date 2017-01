Slik skal de bli kvitt det stinkende kadavret

Siden romjula har et kadaver av en spermasetthval ligget og stinket på den idylliske Ersfjordstranda.

ERSFJORD: I romjula drev det i land en død spermasetthval på Ersfjordstranda.

- Kadavret ligger på den østlige delen av stranda, mot bebyggelsen. Det stinker av det, og det er ikke bra, sier rådmann Tore Jan Gjerpe.

Ifølge Gjerpe har kommunen kommet i et dilemma for hvordan de skal blitt kvitt kadavret.

Graver den ned

- Det mest nærliggende har vært å få det slept til havs og senket på dypt vann av Kystvakta. Vi tok kontakt med Kystvakta. Det gikk en tid før vi fikk respons, og da vi endelig fikk det, var svaret at de har så mye å gjøre at de ikke har tid, sier Gjerpe.

- Etter å ha gjort en del vurderinger og også samrådd oss med fylkesmannen, har vi derfor, under en viss tvil, kommet til at den beste alternative løsninga er å grave kadavret ned på stranda der det ligger.

Vi går i gang med dette på mandag. Ved fjære sjø skal vi grave ei grop som vi vil vippe kadavret forsiktig nedi, sier Gjerpe.

Fare for forurensing?

- Men det er ikke da fare for at sjøen vil vaske det ut igjen, og at det vil forurense Ersfjordstranda?

- Jeg er ikke noen hvalekspert, men håpet er at ved å grave det ned, så vil det gå i oppløsning. Et par vinterstormer vil nok hjelpe på. Det er mulig vi bommer her, men jeg var borti et lignende tilfelle på Sletnes i Finnmark. Der lot vi hvalen ligge litt nedgravd, og da våren kom var det ikke mye igjen. Det samme håper vi skal skje på Ersfjordstranda. Vi er innforstått med at stranda må framstå rimelig grei til sommeren, sier Gjerpe.

Redningsselskapet

- Har dere vært i kontakt med Redningsselskapet for å høre om de kan hjelpe til med å slepe hvalen ut?

- Problemet er at Redningsselskapet ikke har samme erfaring som Kystvakta med å sprenge slike kadaver for å få dem til å synke. En annen sak er at hvalen allerede begynner å gå såpass i oppløsning, og er så delvis nedauret, at vi risikerer å rive den fra hverandre om vi begynner å slepe på den. Hvalen er cirka 12 meter lang og veier 10-12 tonn, sier Tore Jan Gjerpe.