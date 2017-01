Vil beholde bøndenes avløserordning

Fylkestinget i Troms ber om at det ikke kuttes i tilskuddet til avløserordningen i landbruket.

«Troms Fylkesting ser med bekymring på de tiltak som foreslås i landbruksmeldingen, noe som vil få store konsekvenser for landbruket i Troms», skriver de i uttalelsen til Stortinget.

Samtidig er fylkestinget bekymret for landbruket i Troms.