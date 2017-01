Slik blir helgeværet i Midt-Troms

Det ser ut til å bli en klar og kald helg i stort sett regionen.

Noe nedbør på morgenen preger også dagen på innlandet. Det blir for det meste et pent vær på helgas siste dag før uka tar til.

Også på innlandet blir været noe mildere denne dagen. Om morgenen varsles det om bare minus to grader. Til kvelds legges det opp til minus elleve grader.

Utover dagen synker temperaturen igjen til rundt minus fire/minus fem grader ved kysten. Her blir det klarvær og svak vind fra sør-sørøst.

Søndag morgen slår været om - i alle fall for noen timer. Her varsles det ved kysten om null grader og rundt fem millimeter nedbør i form av snø/sludd.

Noe mildere vær er også i vente for innlandet denne dagen. Det kan oppstå noe nedbør først på dagen. Ellers vil temperaturen legge seg på rundt minus ti grader.

Lørdag morgen ser det ut til å komme rundt én millimeter nedbør i form av snø. Her skal det blåse en svak vind fra sørøst.

Innlandet får denne dagen temperaturer på helt ned til minus 13 grader. Her varsles det om et forholdsvis pent vær fredag.

Utover dagen synker temperaturen et par grader i takt med at været klarner til.