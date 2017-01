Oppstart for nytt boligfelt i mai

Blir det som Salangen kommune vil kan de første boligbyggerne i Karavika boligfelt komme i gang i midten av mai.

I utgangspunktet skulle 18 tomter legges ut for salg i dette byggetrinnet. Men Berg forteller at det kan bli 21 tomter.

Ifølge teknisk sjef Reidar Berg skal dette arbeidet være ferdig i midten av februar. Videre har kommunen som mål at vei, vann og kloakk skal være ferdig opparbeidet til midten av mai.

SJØVEGAN: Salangen kommune er i gang med detaljprosjekteringa for det nye byggefeltet.