Ilagt saftig bot etter flere voldsepisoder

En mann i slutten av 20-årene er ilagt 14.000 kroner i bot etter flere voldsepisoder.

Dersom forelegget ikke godtas og oversendes domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten.

For overtredelsene ilegges mannen en bot til statskassen på 14.000 kroner, subsidiært 28 dager fengsel.

Måneden etter - også på Alanya Kebab på Finnsnes, knuffet mannen til flere personer og ramlet bevisst over de for deretter å kjefte på disse, står det i forelegget.

Knappe to måneder etterpå knuffet mannen, som også da var beruset, borti flere gjester ved Alanya Kebab i Finnsnes sentrum.

«For i selvforskyldt rus å ha forulempet eller voldt fare for andre.»

Her brøt mannen straffeloven paragraf 181, annet ledd:

- Da politiet kom for å fjerne ham fra stedet, sparket han etter en av politibetjentene uten å treffe, opplyses det i forelegget.

FINNSNES : Allerede i januar i fjor, på en adresse i et boligfelt på Finnsnes, var mannen beruset da han slo og sparket mot flere personer som befant seg der.