Fiskeriministeren til London for å snakke om fisk

Brexit og følgene for norske fiskeriinteresser står på dagsorden når fiskeriminister Per Sandberg møter sin britiske kollega George Eustice i London.

SILSAND: - Storbritannia er vårt fjerde viktigste marked for fisk. Britenes nasjonalrett fish&chips er helt avhengig av norsk torsk og hyse. Jeg er opptatt av at vi får minst like god markedsadgang for norsk fisk til Storbritannia som vi har i dag, sier Per Sandberg.

Fordeling av fiskekvoter er en like viktig sak. Brexit bety at Norge-UK, Norge-EU og UK-EU må bli enige om fiskeriforvaltningen og kvotespørsmål i fellesområdene i Nordsjøen og andre områder hvor de tre partene har fiskerier.

Under besøket skal fiskeriministeren også delta på 2017 Norwegian Cod and Haddock Conference i regi av Norges Sjømatråd, lage fiskeretter med kokkestudenter på Westminster Kingsway College og dele ut pris under den nasjonale finalen i Fish&Chip Award 2017