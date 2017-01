Økning i turisttrafikken, mens yrkestrafikken går ned

212.959 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2016, er en økning på vel 9.000 overnattinger fra november 2015.

Novemberstatistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Nord-Norge.

– Som i oktober er det ferie- og fritidstrafikken som viser en økning. Det er imidlertid bekymringsfullt å registrere at det også i november er nedgang i yrkestrafikken i Nordland og Finnmark, avslutter Hjartøy.