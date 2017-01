Vil skyte flere elger enn dagens kvote

Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik vil felle flere elger enn det de har på kvoten i dag.

Nemnda foreslår også at minstearealet for elgvald settes ned. Torsdag skal saken behandles.

Til tross for at det i fjor ble felt rekordmange dyr, er det fortsatt dobbelt så mange eksemplarer av «skogens konge» enn det kommunen ønsker på fastlandsdelen av Lenvik.